Gobierno de la Capital retira árbol caído en Cordillera de Los Andes

Con la intervención inmediata se restableció la vialidad que había quedado obstruida para la movilidad vehicular.

Tras un reporte ciudadano, la Dirección de Servicios Municipales, a través del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Luis Capital, atendió de forma inmediata la caída de un árbol en Cordillera de Los Andes que obstruía totalmente el paso vehicular.

Gracias a la rápida intervención del personal municipal se logró retirar el árbol y restablecer la circulación, garantizando la seguridad de peatones y automovilistas que transitan por la zona.

El Ayuntamiento invita a la población a continuar reportando este tipo de incidentes para actuar con prontitud y mantener en óptimas condiciones las vialidades de la ciudad.