San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital retira árbol caído en Cordillera de Los Andes

By Redacción
miércoles, noviembre 26, 2025

  • Con la intervención inmediata se restableció la vialidad que había quedado obstruida para la movilidad vehicular.

Tras un reporte ciudadano, la Dirección de Servicios Municipales, a través del área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Luis Capital, atendió de forma inmediata la caída de un árbol en Cordillera de Los Andes que obstruía totalmente el paso vehicular.

Gracias a la rápida intervención del personal municipal se logró retirar el árbol y restablecer la circulación, garantizando la seguridad de peatones y automovilistas que transitan por la zona.

 El Ayuntamiento invita a la población a continuar reportando este tipo de incidentes para actuar con prontitud y mantener en óptimas condiciones las vialidades de la ciudad.

 

 

 

 

