Gobierno de la Capital rescata zona de recolección de residuos del Mercado República tras años de abandono

Durante años no se le dió atención integral al área de contenedores; ahora el Gobierno de la Capital la recupera dentro del programa Mercados al 100.

El Gobierno de la Capital, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico y Ecología Táctica, emprendió la recuperación de la zona de contenedores del Mercado República, el principal centro de abasto del primer cuadro de la ciudad, esta acción forma parte del programa Mercados al 100, instruido por el alcalde Enrique Galindo Ceballos para dignificar los espacios públicos.

Jesús Becerra Rodríguez, director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), informó que los trabajos incluyeron la limpieza total del área, la introducción de torres de separación de residuos y la rehabilitación de la caseta de vigilancia, que por años estuvo convertida en bodega de desechos, con estas acciones se cerró el acceso directo a los contenedores, mejoran el orden y la seguridad.

El funcionario subrayó que durante mucho tiempo no se brindó una atención integral a esta parte del Mercado República, lo que provocó un deterioro evidente en su imagen y funcionamiento. La recuperación, añadió, responde a la visión del Gobierno Municipal de devolverle al Centro Histórico espacios dignos y funcionales.