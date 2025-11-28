Gobierno de la Capital repara rejillas pluviales para hacer las vialidades más seguras y funcionales

La Dirección de Obras Públicas realiza trabajos permanentes de rehabilitación y atiende reportes para mejorar la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno de la Capital continúa con las acciones de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura urbana, con especial atención en la reparación de rejillas pluviales para garantizar vialidades más seguras y funcionales para peatones, automovilistas y el correcto desalojo del agua.

La Dirección de Obras Públicas informó que como parte de las acciones que se realizan diariamente en atención a reportes ciudadanos, las cuadrillas de mantenimiento concluyeron trabajos de herrería y rehabilitación en diversos puntos clave de la ciudad:

Dio a conocer que concluyeron las reparaciones en la calle Caliza esquina Grava, en la colonia Las Piedras; en la Avenida Industrias, entre Francisco Martínez de la Vega y Avenida Dalias; así como en la Avenida Damián Carmona, esquina Juan del Jarro.

Asimismo, actualmente se trabaja en la Avenida del Sauce, en la colonia El Sauzalito, en el tramo comprendido entre Tomás Urbina y San Gustavo, donde personal especializado en herrería realiza la reparación integral de una rejilla dañada.

Señaló que estos trabajos forman parte del programa permanente de mantenimiento para mejorar la movilidad diaria, además de prevenir accidentes, reducir riesgos durante la temporada de lluvias, facilitar el drenaje adecuado y evitar acumulaciones de agua.