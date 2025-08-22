Gobierno de la Capital remedia tiradero clandestino en Camino Real a Guanajuato

Con maquinaria pesada y apoyo de Red Ambiental, como parte del programa Ecología Táctica, se retiran más de 400 toneladas de residuos en una acción que prioriza la salud pública y el entorno ecológico.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través del programa Ecología Táctica y en coordinación con la empresa Red Ambiental, intervino un predio ubicado en Camino Real a Guanajuato esquina con Ritcher, donde operaba un tiradero clandestino con residuos urbanos, muebles en desuso y presencia de personas en situación de calle. La acción forma parte de la edición 323 de Capital al 100, cuyo objetivo es rescatar espacios públicos que representan focos de infección y riesgo ambiental.

La Regidora Maritza Jenith Vázquez destacó la labor conjunta del Gobierno Municipal con la ciudadanía, y subrayó la importancia de las Juntas de Participación Ciudadana para identificar zonas prioritarias: “Cuando la gente tiene disponibilidad y el gobierno voluntad, podemos garantizar el San Luis Amable que todas y todos nos merecemos”, expresó.

Por su parte, los titulares de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta, y de Red Ambiental, Rafael González, informaron que con esta acción se retirarán más de 400 toneladas de residuos que serán confinados conforme a las normas sanitarias, con el objetivo de proteger la salud y mejorar el entorno ecológico de la zona intervenida.

A la par, las cuadrillas de Servicios Municipales realizan labores de limpieza integral en las inmediaciones de la zona, además de que revisan el correcto funcionamiento del alumbrado público.