Gobierno de la Capital rehabilita vialidades del Centro Histórico

El Ayuntamiento realiza trabajos de bacheo, pintura y mantenimiento para mejorar la movilidad y seguridad en la zona Patrimonio de la Humanidad.

Por instrucciones del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) emprendió diversas intervenciones en calles clave del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de atender puntos deteriorados y facilitar la movilidad urbana.

Los trabajos incluyeron acciones de bacheo en la calle Ignacio Zaragoza, en su cruce con Iturbide, así como en diferentes tramos de la calle Morelos, donde además se dio mantenimiento a una boca de tormenta, para contribuir así a la prevención de encharcamientos.

De igual manera, se realizaron labores de pintura en guarniciones de la calle Reforma y se reparó una guarnición en la intersección de Galeana con Zaragoza, mejorando tanto la estética como la funcionalidad de las banquetas.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para brindar un Centro Histórico más seguro, ordenado y atractivo tanto para residentes como para turistas.