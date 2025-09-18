23.8 C
San Luis Potosí
Gobierno de la Capital Rehabilita infraestructura pluvial en el Centro Histórico de SLP

jueves, septiembre 18, 2025

  • El Gobierno de la Capital llevó a cabo trabajos de mantenimiento en la calle Uresti, sustituyendo rejillas y rehabilitando el alcantarillado para mejorar la seguridad y funcionalidad de la zona.

Con el propósito de fortalecer la infraestructura urbana del Centro Histórico, el Gobierno de la Capital, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, realizó labores de rehabilitación en el primer cuadro de la ciudad.

La Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) llevó a cabo trabajos de mantenimiento en la calle Uresti, en su intersección con General Mariano Arista, donde se rehabilitó el alcantarillado pluvial para conservar en buen estado esta vialidad de alta afluencia peatonal y vehicular.

De igual forma, en la intersección con Agustín de Iturbide se sustituyó una rejilla dañada, acción que permitirá optimizar el desalojo de agua pluvial y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas.

Estas acciones reflejan el compromiso de la administración municipal con la preservación y mejora continua de los espacios públicos, garantizando que el corazón de la ciudad se mantenga funcional, seguro y accesible para la comunidad.

