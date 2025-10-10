Gobierno de la Capital refuerza programa Por Buen Camino con trabajos nocturnos de bacheo en avenida Vasco de Quiroga

Cuadrillas municipales y maquinaria especializada trabajan desde la noche del martes en la colonia Industrial Aviación, junto con reparaciones simultáneas en colonias como Los Álamos, Santuario, Tercera Chica y Balcones del Valle.

⁠El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene labores intensivas de bacheo y reparación de vialidades con maquinaria especializada y apoyo de constructoras potosinas, atendiendo reportes ciudadanos las 24 horas.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene su compromiso con la atención inmediata al deterioro vial mediante el programa municipal de bacheo emergente Por Buen Camino, con trabajos realizados desde la noche de este martes sobre la avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Industrial Aviación 1ª sección, en el tramo comprendido entre Calle 7 y Calle 6.

Las labores con apoyo de maquinaria especializada como retroexcavadoras, incluyen cortes de caja estructurales, retiro de material dañado y colocación con mezcla asfáltica de alta calidad, lo que garantiza una reparación duradera y segura para la circulación vehicular.

Estas acciones forman parte de un operativo permanente de atención ciudadana, que en los últimos días se ha extendido a distintos puntos de la ciudad, entre ellos:

Avenida Damián Carmona, en el Barrio de Santiago y la colonia Los Álamos;

⁠Sara Pérez Madero esquina Manuela López, en la colonia Los Reyitos;

⁠La Lonja, en la colonia Santuario;

⁠Adolfo López Mateos esquina Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Tercera Chica.

De igual forma, continúan en proceso los trabajos en la colonia Balcones del Valle, donde se atienden reportes en calles como Fuente Alta, Fuente de Apolo, Fuente de Hércules, Fuente de Minerva, Fuente de Neptuno, Fuente de Trevi, Fuente de Tritón, Fuente del Desierto, Fuente del Valle, Fuente Nacional, Fuente Seca y Las Fuentes.

También se reportan avances en:

⁠ ⁠Avenida Estatuto Jurídico, colonia Burócrata;

⁠ ⁠Independencia esquina Agustín Melgar, colonia Terremoto;

⁠ ⁠Avenida de la Victoria, en Rinconada de los Andes;

⁠ ⁠Anáhuac esquina Blas Escontría, colonia Tequisquiapan.

Con el apoyo de constructoras potosinas, las reparaciones se amplían en avenida Valentín Amador (colonia Popular), Río Kennedy (Bellas Lomas), Adolfo López Mateos (Saucito), avenida Observatorio (Del Llano) y avenida Jaime Sordo (colonia Guanos).

Los esfuerzos del programa Por Buen Camino responden directamente a los reportes ciudadanos recibidos a través del chatbot “Güicho” y de la aplicación del Ayuntamiento, lo que permite actuar con rapidez, priorizando las vialidades más transitadas y aquellas que requieren atención estructural.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con el mantenimiento permanente de la infraestructura vial, avanzando Por Buen Camino hacia una ciudad más segura, funcional y ordenada.