21 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital refuerza limpieza y manejo de residuos en el Mercado República

By Redacción
102
viernes, diciembre 26, 2025

  • Con el programa “Mercados al 100” la UGCH, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como la empresa Red Ambiental suman esfuerzos para el retiro de más de 40 toneladas de basura que se generan diariamente.

Como parte del programa “Mercados al 100” del Ayuntamiento de San Luis Capital, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), en conjunto con la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y la empresa Red Ambiental, realizó trabajos intensivos de limpieza y reorganización en el área de contenedores del Mercado República, uno de los principales centros de abasto de la ciudad del que diariamente se generan más de 40 toneladas de residuos.

Las labores tienen como objetivo garantizar un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en beneficio de los locatarios, visitantes y el entorno general del Centro Histórico. Se reforzaron las tareas de limpieza y se promovieron prácticas responsables entre los comerciantes para contribuir a un mercado más limpio.

El Ayuntamiento capitalino reitera el compromiso de continuar trabajando por espacios públicos limpios, dignos y ordenados, con el respaldo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha impulsado una amplia agenda de atención a los mercados tradicionales de San Luis Capital.

Artículo anterior
Gobierno de la Capital prepara nuevo programa de capacitaciones 2026
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.