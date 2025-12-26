Gobierno de la Capital refuerza limpieza y manejo de residuos en el Mercado República

Con el programa “Mercados al 100” la UGCH, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como la empresa Red Ambiental suman esfuerzos para el retiro de más de 40 toneladas de basura que se generan diariamente.

Como parte del programa “Mercados al 100” del Ayuntamiento de San Luis Capital, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), en conjunto con la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y la empresa Red Ambiental, realizó trabajos intensivos de limpieza y reorganización en el área de contenedores del Mercado República, uno de los principales centros de abasto de la ciudad del que diariamente se generan más de 40 toneladas de residuos.

Las labores tienen como objetivo garantizar un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en beneficio de los locatarios, visitantes y el entorno general del Centro Histórico. Se reforzaron las tareas de limpieza y se promovieron prácticas responsables entre los comerciantes para contribuir a un mercado más limpio.

El Ayuntamiento capitalino reitera el compromiso de continuar trabajando por espacios públicos limpios, dignos y ordenados, con el respaldo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien ha impulsado una amplia agenda de atención a los mercados tradicionales de San Luis Capital.