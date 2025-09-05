30.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital refuerza limpieza y conservación del Centro Histórico

By Redacción
95
spot_img
viernes, septiembre 5, 2025

  • Con acciones de eliminación de grafiti en el Barrio del Montecillo y el Jardín Colón, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirma el compromiso del Alcalde Enrique Galindo de mantener en óptimas condiciones el patrimonio urbano y los espacios de convivencia ciudadana.

Los trabajos de mantenimiento por parte del Gobierno Municipal continúan en el Centro Histórico de la capital potosina. Recientemente, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, el área de Cuidado y Conservación de Patrimonio Cultural y Proyectos llevó a cabo la eliminación de grafiti en mobiliario urbano ubicado en el Barrio del Montecillo.

Asimismo, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata realizó labores de retiro de grafiti en el mobiliario urbano ubicado en el Jardín Colón, reforzando el compromiso de esta administración por mantener espacios limpios y en óptimas condiciones en el corazón de San Luis.

Por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Unidad de Gestión del Centro Histórico trabaja de manera constante para garantizar el cuidado y conservación del patrimonio urbano.

Finalmente, se hace un llamado a la población a respetar los espacios de convivencia, que son para el disfrute de toda la comunidad.

Artículo anterior
Con Alumbrado Táctico, Gobierno de la Capital refuerza seguridad en avenida Zapata y Tomasa Esteves
Artículo siguiente
San Luis Capital presente en la 5ª Cumbre Mundial de Turismo en San Miguel de Allende
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.