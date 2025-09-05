Gobierno de la Capital refuerza limpieza y conservación del Centro Histórico

Con acciones de eliminación de grafiti en el Barrio del Montecillo y el Jardín Colón, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reafirma el compromiso del Alcalde Enrique Galindo de mantener en óptimas condiciones el patrimonio urbano y los espacios de convivencia ciudadana.

Los trabajos de mantenimiento por parte del Gobierno Municipal continúan en el Centro Histórico de la capital potosina. Recientemente, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, el área de Cuidado y Conservación de Patrimonio Cultural y Proyectos llevó a cabo la eliminación de grafiti en mobiliario urbano ubicado en el Barrio del Montecillo.

Asimismo, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata realizó labores de retiro de grafiti en el mobiliario urbano ubicado en el Jardín Colón, reforzando el compromiso de esta administración por mantener espacios limpios y en óptimas condiciones en el corazón de San Luis.

Por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Unidad de Gestión del Centro Histórico trabaja de manera constante para garantizar el cuidado y conservación del patrimonio urbano.

Finalmente, se hace un llamado a la población a respetar los espacios de convivencia, que son para el disfrute de toda la comunidad.