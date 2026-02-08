Gobierno de la Capital refuerza labores nocturnas de limpieza y mantenimiento urbano

Las acciones que realizó la Dirección de Servicios Municipales contribuyen al orden, la buena imagen de la ciudad y al cuidado de los espacios públicos en San Luis Capital.

Como parte del trabajo permanente para mantener una ciudad limpia y ordenada, áreas operativas de la Dirección de Servicios Municipales realizaron durante la noche diversas acciones de limpieza y mantenimiento en puntos estratégicos de San Luis Capital.

El área de Imagen Urbana llevó a cabo la limpieza general de la avenida Mariano Jiménez, con el objetivo de reforzar la buena imagen y el orden de esta importante vialidad, beneficiando tanto a peatones como a automovilistas que la transitan diariamente.

Por su parte, Parques y Jardines efectuó la limpieza integral del Complejo Vial Reforma, además de realizar el riego nocturno en la Calzada de Guadalupe, acciones que contribuyen al cuidado de las áreas verdes y a la mejora del entorno urbano, en cumplimiento de las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de seguir trabajando por un #SanLuisAmable.