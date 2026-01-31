Gobierno de la Capital refuerza la recuperación del Centro Histórico con retiro de grafiti

Las acciones forman parte de la estrategia permanente para preservar la imagen urbana, proteger el patrimonio histórico y promover la convivencia ordenada en el #CorazónDeSanLuis, mediante la recuperación de espacios públicos y la orientación ciudadana sobre la libre expresión.

Con el impulso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno de la Capital, a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, continúa con acciones de retiro de grafiti en la calle Bolívar, como parte de los trabajos de mejora del espacio público en esta zona emblemática de la ciudad.

Estas labores contribuyen a dignificar las fachadas, fortalecer la imagen urbana y mantener en condiciones adecuadas los espacios que forman parte del patrimonio histórico de San Luis Potosí, en beneficio de habitantes, comerciantes y visitantes.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a acercarse a la Unidad de Gestión del Centro Histórico, donde se brinda información y orientación sobre los espacios autorizados para la libre expresión, fomentando la participación cultural responsable y el cuidado del #CorazónDeSanLuis.

