18.5 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital refuerza la limpieza y conservación del Panteón del Saucito

By Redacción
84
lunes, octubre 13, 2025

  • El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó esta jornada, en preparación para el Día de Muertos, junto con personal de todas las direcciones y coordinaciones del Ayuntamiento, en una jornada integral de limpieza en uno de los espacios más emblemáticos y visitados de San Luis Potosí.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó este lunes la jornada número 377 del programa Capital al 100, en el Panteón Municipal del Saucito, donde se realizaron labores de limpieza general, mantenimiento y rehabilitación de áreas comunes, en preparación para el Día de Muertos. Esta acción forma parte de la estrategia permanente para conservar en óptimas condiciones los espacios públicos que forman parte de la memoria e identidad de las y los potosinos.

Durante la jornada participaron de manera coordinada diversas áreas de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento, como  sus coordinaciones de Imagen Urbana, Parques y Jardines, Aseo Público y Alumbrado, entre otras, quienes sumaron esfuerzos para atender integralmente este amplio recinto. Las labores incluyeron barrido, retiro de desechos, poda, deshierbe, mantenimiento de luminarias y rehabilitación de accesos, garantizando un entorno más limpio y seguro para los visitantes.

El Gobierno de la Capital reafirma así su compromiso con el cuidado, dignificación y preservación de los espacios públicos, en beneficio de la ciudadanía. Con acciones como esta, el programa Capital al 100 continúa consolidándose como un ejemplo de trabajo conjunto, eficiencia y servicio a la comunidad, que fortalece la imagen urbana y el sentido de pertenencia de todas y todos los potosinos.

Artículo anterior
SSPC de la Capital mantiene vigilancia y restricciones en la presa San José ante desfogue controlado
Artículo siguiente
GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD LOGRA CAPTURA DE 3 OBJETIVOS PRIORITARIOS; SE LES ASEGURÓ UN ARMA DE FUEGO Y DROGA
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.