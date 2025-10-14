Gobierno de la Capital refuerza la limpieza y conservación del Panteón del Saucito

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó esta jornada, en preparación para el Día de Muertos, junto con personal de todas las direcciones y coordinaciones del Ayuntamiento, en una jornada integral de limpieza en uno de los espacios más emblemáticos y visitados de San Luis Potosí.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó este lunes la jornada número 377 del programa Capital al 100, en el Panteón Municipal del Saucito, donde se realizaron labores de limpieza general, mantenimiento y rehabilitación de áreas comunes, en preparación para el Día de Muertos. Esta acción forma parte de la estrategia permanente para conservar en óptimas condiciones los espacios públicos que forman parte de la memoria e identidad de las y los potosinos.

Durante la jornada participaron de manera coordinada diversas áreas de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento, como sus coordinaciones de Imagen Urbana, Parques y Jardines, Aseo Público y Alumbrado, entre otras, quienes sumaron esfuerzos para atender integralmente este amplio recinto. Las labores incluyeron barrido, retiro de desechos, poda, deshierbe, mantenimiento de luminarias y rehabilitación de accesos, garantizando un entorno más limpio y seguro para los visitantes.

El Gobierno de la Capital reafirma así su compromiso con el cuidado, dignificación y preservación de los espacios públicos, en beneficio de la ciudadanía. Con acciones como esta, el programa Capital al 100 continúa consolidándose como un ejemplo de trabajo conjunto, eficiencia y servicio a la comunidad, que fortalece la imagen urbana y el sentido de pertenencia de todas y todos los potosinos.