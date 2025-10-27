Gobierno de la Capital refuerza la conectividad de la Delegación La Pila, con obras de rehabilitación en el Camino a Cerritos

⁠La Dirección de Obras Públicas avanza con la restauración del camino, que durante décadas presentó daños severos y riesgos de siniestros; las acciones realizadas ya permiten una circulación más estable y confiable.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa el avance de los trabajos de rehabilitación del Camino a Cerritos en la Delegación La Pila, como parte del programa Vialidades Potosinas, que continúa transformando la infraestructura urbana en las distintas zonas de la ciudad.

Como parte del avance, se completaron labores de fresado, nivelación con motoconformadora, compactación del terreno y la colocación de 300 metros cuadrados de nueva superficie de rodamiento, acciones que permiten mejorar la estabilidad del tramo y avanzar hacia un tránsito más seguro para la población.

Después de más de dos décadas sin mantenimiento, esta vialidad presentaba un deterioro considerable que afectaba la movilidad y representaba un riesgo constante para automovilistas, ciclistas y peatones. Por ello, la actual administración emprendió una intervención integral que permita restablecer su funcionalidad y brindar mejores condiciones de traslado para todas y todos los usuarios.

Estas labores se suman a la limpieza preventiva y a la reparación de daños acumulados por años de falta de mantenimiento.

La rehabilitación del Camino a Cerritos forma parte del compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos de fortalecer la conectividad en la Delegación La Pila y mejorar las vialidades que comunican a las familias potosinas con sus centros de trabajo, estudio y servicios

La Dirección de Obras Públicas destacó que estas acciones buscan reducir riesgos de accidentes, mejorar la conectividad y brindar a las familias de La Pila mejores condiciones de traslado.