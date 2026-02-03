Gobierno de la Capital refuerza el programa Capital al 100 con labores de limpieza en espacios públicos

17.2 C
  • Las acciones se enmarcan en la estrategia Capital al 100, orientada a mejorar la imagen urbana, fortalecer el orden y consolidar entornos más limpios y funcionales en beneficio de la ciudadanía.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Gobierno de la Capital informó que el equipo de Aseo Urbano realizó labores de limpieza en apoyo al programa Capital al 100, en el jardín ubicado en el cruce de Pedro Moreno y Francisco de Magallanes.

Estas acciones contribuyen a la conservación y mejora de los espacios públicos, fortaleciendo áreas comunes más limpias, ordenadas y agradables para el uso y disfrute de las y los ciudadanos.

El Gobierno de la Capital reiteró que continuará sumando esfuerzos a través de las distintas áreas municipales para mantener una ciudad limpia y con espacios públicos dignos, como parte del compromiso permanente con la calidad de vida de la población.

