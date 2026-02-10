26.9 C
San Luis Potosí
Gobierno de la Capital refuerza acciones de mantenimiento en el Centro Histórico de SLP

martes, febrero 10, 2026

  • Cuadrillas municipales atendieron vialidades, retiro de grafiti y reparación de alcantarillas.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó sobre diversas acciones realizadas en las últimas horas como parte de su estrategia de atención inmediata. Entre los trabajos destacados se encuentra la intervención en la calle Abasolo, donde se realizaron labores en el adoquín, aprovechando cada hora del día para mejorar las vialidades y hacer más segura la circulación vehicular y peatonal.

Asimismo, personal municipal llevó a cabo el retiro de grafiti en la calle San Luis, esquina con Alvarado, contribuyendo a la conservación del patrimonio urbano y a la mejora de la imagen del primer cuadro de la ciudad.

De igual manera, se realizaron trabajos de reparación y refuerzo en alcantarillas que requerían atención en el Mercado República, con el objetivo de prevenir riesgos y mejorar las condiciones del entorno. Estas acciones forman parte del trabajo coordinado para atender reportes ciudadanos con rapidez y mantener en buen estado el #CorazónDeSanLuis.

