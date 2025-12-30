Gobierno de la Capital reconoce a elementos de Protección Civil por acciones de rescate

Autoridades municipales distinguieron a dos integrantes de Protección Civil por su participación destacada en las labores de auxilio realizadas durante las lluvias registradas en la Huasteca Potosina en el mes de octubre.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a dos elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal que se distinguieron por su participación en las acciones de rescate y atención a la población durante la contingencia provocada por las intensas lluvias registradas en la región de la Huasteca Potosina el pasado mes de octubre, las cuales ocasionaron afectaciones significativas a diversas familias.

El acto fue encabezado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comisario Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien, en representación de la administración municipal, destacó la entrega, valentía y profesionalismo de Pablo Pérez Morales, con más de 10 años de servicio, y de Vicente Ortiz Ramos, con más de 24 años de trayectoria, ambos adscritos al Área Operativa de la Dirección de Protección Civil Municipal.

Durante su intervención, el comisario Villa Gutiérrez señaló que la vocación de servicio demostrada por ambos elementos a lo largo de más de tres décadas de experiencia conjunta refleja el compromiso permanente del personal operativo con la protección de la población, subrayando que este tipo de acciones fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones.

En su participación, el titular de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, resaltó que la actuación voluntaria de los elementos reconocidos reafirma el compromiso institucional de la dependencia para salvaguardar la integridad física y la seguridad de la ciudadanía, especialmente en situaciones de emergencia y riesgo.