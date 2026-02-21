32 C
Gobierno de la Capital realiza trabajos nocturnos para mejorar los alrededores de la Iglesia del Saucito

By Redacción
sábado, febrero 21, 2026

 

  • Hidrolavado de pisos, eliminación de grafiti, pintura y retiro de excedentes, fueron realizados en horario nocturno por personal de Servicios Municipales.

De acuerdo con las instrucciones del alcalde Enrique Galindo para mantener en las mejores condiciones los sitios emblemáticos de la ciudad, trabajores municipales realizaron diversas labores durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes en los alrededores de la Iglesia del Saucito.

La Dirección de Servicios Municipales informó que personal de la Coordinación de Imagen Urbana realizó labores nocturnas de limpieza a fondo, con máquinas de hidrolavado, para eliminar sucidedad y grasa acumuladas en las áreas peatonales aledañas al templo.

Adicionalmente se realizaron trabajos de pintura en postes, retiro de grafiti y de publicidad no autorizada, además de la recolección de basura y excedentes, con lo que mejoró radicalmente la imagen de la zona.

Indicó que, para dar cumplimiento al compomiso del presidente municipal, estas acciones continuarán en otros lugares de la capital para que los espacios públicos luzcan en perfecto estado.

