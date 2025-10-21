26.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital realiza Semana Municipal del Agua en la Primaria Agustín Domínguez, con gran participación estudiantil

By Redacción
martes, octubre 21, 2025
  • Más de 300 niñas, niños y docentes se sumaron a la jornada de concientización sobre el cuidado del agua, con dinámicas y actividades lúdicas.

En el marco de la Semana Municipal del Agua, el Ayuntamiento de San Luis Capital llevó a cabo una jornada especial en la Escuela Primaria Agustín Domínguez B., donde más de 300 alumnas, alumnos y docentes participaron activamente en actividades para fomentar la conciencia ambiental y el uso responsable del vital líquido.

Durante la jornada, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos realizó juegos y dinámicas educativas que permitieron a las y los estudiantes comprender la importancia del agua, y cómo su cuidado incide directamente en el planeta.

La comunidad estudiantil recibió la jornada con entusiasmo y se comprometió a formar parte del esfuerzo del Ayuntamiento capitalino por fomentar generaciones responsables y conscientes del valor del agua.

