Gobierno de la Capital realiza renivelación de vialidades internas en el Panteón del Saucito

El Ayuntamiento de SLP realiza trabajos preventivos previos al Día de Muertos, para garantizar un tránsito seguro y ordenado a las y los visitantes.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, realiza trabajos de renivelación en las vialidades internas del Panteón Municipal del Saucito, como parte del mantenimiento preventivo y correctivo previo a la celebración de Día de Muertos, fecha en la que se registra el mayor número de visitantes en este recinto histórico de la ciudad.

Los trabajos se llevan a cabo con maquinaria y cuadrillas municipales, que intervienen los accesos y andadores principales para emparejar superficies, mejorar la compactación del terreno y facilitar el tránsito peatonal y vehicular, especialmente para adultos mayores, niñas, niños y personas con movilidad reducida. Estas acciones permitirán que el panteón cuente con vialidades internas más accesibles, seguras y libres de obstáculos durante los días de mayor afluencia.

Las labores se desarrollan de forma simultánea a las obras integrales y al bacheo emergente que se realiza en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones el espacio público y asegurar que miles de familias potosinas puedan visitar a sus seres queridos sin contratiempos, en un entorno digno y ordenado.

El Gobierno de la Capital refrenda su compromiso con el patrimonio y las tradiciones de San Luis Potosí, por lo que continuarán los trabajos de preparación durante los próximos días, acompañados de acciones de limpieza y mantenimiento general, para que el Panteón del Saucito esté listo para recibir a todas y todos en esta significativa conmemoración.