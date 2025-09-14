Gobierno de la Capital realiza mantenimiento en la glorieta Juárez

Se realizaron labores de limpieza y poda en la Glorieta Juárez, como parte del programa permanente de mantenimiento de espacios públicos. Con estas acciones se busca mantener la ciudad en orden y brindar un entorno más seguro y agradable para la póblación.

El Gobierno de la Capital a tráves de la Dirección de Servicios Municipales llevó a cabo labores de mantenimiento en la Glorieta Juárez, uno de los puntos con mayor afluencia vehicular y peatonal de la capital, las acciones incluyeron trabajos de deshierbe, poda, así como recolección de basura y excedentes.

Con estas acciones, la administración municipal busca que este espacio luzca limpio, ordenado y en óptimas condiciones, garantizando un entorno agradable para las y los potosinos que transitan diariamente por la zona.

El Gobierno de la Capital destacó que este tipo de intervenciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de áreas públicas, cuyo objetivo es conservar la imagen urbana y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

De igual forma, se reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera continua en distintos puntos de la ciudad, con la finalidad de que parques, jardines y glorietas se mantengan en condiciones dignas para el disfrute de todas y todos.