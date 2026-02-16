Gobierno de la Capital realiza limpieza integral en la Calzada de Guadalupe en el Domingo de Pilas

– La Dirección de Servicios Municipales intervino espacios emblemáticos del Centro de la ciudad con acciones de mantenimiento y mejoramiento urbano.

En el marco de la Jornada Domingo de Pilas número 213, el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Servicios Municipales, llevó a cabo una limpieza general en la Calzada de Guadalupe, el Jardín Colón y el Pasaje Zaragoza, con trabajos de deshierbe, poda y recolección de basura y excedentes.

Estas acciones forman parte del esfuerzo permanente por mantener en buenas condiciones los espacios públicos más representativos de la ciudad, fortaleciendo la imagen urbana y propiciando entornos más limpios y seguros para la ciudadanía.

La administración municipal agradeció a las y los trabajadores, así como a quienes se suman a estas jornadas, ya que con su participación y compromiso, y por indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se continúa construyendo un San Luis Amable para todas y todos.