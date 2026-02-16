25.3 C
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital realiza limpieza en Las Vías después del tianguis dominical

By Redacción
lunes, febrero 16, 2026

  • La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos refuerza las labores nocturnas para garantizar espacios limpios y vialidades seguras al inicio de la semana.

Por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, realizó una visita de supervisión al personal que cada domingo por la noche se encarga de la limpieza tras la conclusión del Tianguis de Las Vías, asegurando que la zona quede en condiciones óptimas para el arranque de semana.

Como parte de estas acciones, el Gobierno de la Capital puso en marcha la operación de Barrido Mecánico en la Avenida Hernán Cortés, en el sector de Las Vías, fortaleciendo la estrategia integral de limpieza urbana con maquinaria especializada para mantener las vialidades limpias, seguras y en orden.

La administración municipal reconoció el compromiso del personal operativo que participa en estas jornadas, cuyo trabajo constante y estratégico permite ofrecer a la ciudadanía entornos más dignos, reforzando el esfuerzo permanente por una ciudad limpia y organizada.

