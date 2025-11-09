Gobierno de la Capital realiza jornada integral de limpieza en la Calzada de Guadalupe

En la jornada número 401 de Capital al 100 se rehabilitaron áreas verdes, el Monumento a Morelos y el Jardín Colón, para mantener espacios públicos limpios y seguros para las y los potosinos.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Servicios Municipales, llevó a cabo la jornada número 401 del programa Capital al 100, con una intervención integral en la Calzada de Guadalupe, uno de los corredores más emblemáticos y transitados de San Luis Potosí.

Durante la jornada se realizaron labores de limpieza general, mantenimiento de jardineras, barrido manual y retiro de residuos, además del embellecimiento del entorno del Monumento a Morelos y del Jardín Colón. Estas acciones tienen como propósito garantizar que las y los potosinos cuenten con espacios verdes limpios, seguros y en óptimas condiciones.

El titular de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, destacó que este tipo de trabajos son permanentes y forman parte del compromiso del Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, para mantener en buen estado los espacios públicos y fortalecer la imagen urbana de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reafirma su compromiso con un #SanLuisAmable, donde la limpieza, el orden y el cuidado de los espacios comunes se traducen en una mejor calidad de vida para todas y todos.