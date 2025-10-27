Gobierno de la Capital realiza jornada de limpieza y mantenimiento en la Calzada de Guadalupe

La Dirección de Servicios Municipales lleva a cabo acciones permanentes para conservar en óptimas condiciones uno de los espacios más emblemáticos y transitados de San Luis Potosí.

El Gobierno de la Capital, mediante la Dirección de Servicios Municipales, realizó este lunes trabajos de limpieza y mantenimiento en las áreas verdes de la Calzada de Guadalupe, con el objetivo de mantener en buen estado uno de los sitios más representativos y visitados por potosinos y turistas.

Estas labores incluyeron poda, retiro de basura y maleza, así como limpieza general de los espacios públicos aledaños, con lo que se busca mejorar la imagen urbana y ofrecer a las y los ciudadanos un entorno más limpio, ordenado y seguro.

La Dirección de Servicios Municipales reiteró su compromiso de continuar con estas acciones en diferentes puntos de la ciudad, para seguir consolidando una #SanLuisAmable, donde el cuidado del espacio público refleje el orgullo y la colaboración de toda la comunidad.