Gobierno de la Capital reafirma el compromiso con el bienestar animal

La Delegación de La Pila realizó una jornada de esterilización en beneficio de perros y gatos, atendiendo a 45 mascotas. La acción conjunta del Gobierno Municipal y los Servicios de Salud impulsa la tenencia responsable y la salud pública.

La Delegación de La Pila llevó a cabo con gran éxito una jornada de esterilizaciones en beneficio de perros y gatos, realizada tanto en la cabecera delegacional como en la comunidad de Terrero Sur, en el Centro de Atención Familiar.

En total se atendieron 45 mascotas gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno Municipal y los Servicios de Salud, quienes unieron capacidades para promover el bienestar animal y la salud pública en la demarcación.

Durante la jornada, la delegada de La Pila destacó la importancia de estas acciones:

“Estas jornadas responden a la necesidad de cuidar la salud de nuestras mascotas y, al mismo tiempo, fomentar la tenencia responsable. Estamos comprometidos con el bienestar de los animales y con la tranquilidad de las familias”, señaló.

La participación de la ciudadanía fue fundamental, mostrando su compromiso con la protección y cuidado de sus animales de compañía.

Una capital que cuida a sus animales se cuida a sí misma. Con estas acciones, el Gobierno de la Capital, en coordinación con otras dependencias, demuestra que el bienestar empieza en lo más cercano: en nuestros hogares y en nuestras mascotas.