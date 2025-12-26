Gobierno de la Capital prepara nuevo programa de capacitaciones 2026

El rediseño del plan 2026, enfocado en las necesidades reales de las MIPYMES y nuevas tendencias, busca consolidar los resultados del 2025, periodo en el que dos mil 414 personas fueron beneficiadas con cursos.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, trabaja en el rediseño del proyecto de capacitaciones del año 2026, una estrategia orientada a fortalecer la productividad y competitividad de las empresas del municipio mediante contenidos que aporten valor real a su desarrollo.

Lo anterior fue señalado por Korina Toro Reyna, titular de la dependencia municipal, quien indicó que este proyecto impulsado en la administración municipal de Enrique Galindo Ceballos tiene como objetivo ofrecer capacitaciones más útiles, actualizadas y alineadas a los retos actuales del sector productivo, tomando en cuenta las necesidades reales de las MIPYMES, los cambios en el entorno económico y las nuevas tendencias en innovación, profesionalización y crecimiento empresarial.

La funcionaria municipal mencionó que de enero a diciembre del 2025, la Dirección de Desarrollo Económico logró la participación de dos mil 414 personas en acciones de capacitación, enfocadas a temas que buscaban beneficiar al sector empresarial, de emprendedores y mujeres.

En este sentido, la titular invitó a las empresas a contestar la Encuesta de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación que se encuentra en el link: https://forms.gle/qv4yuzNJE4yM5pAY7 con el objetivo de rediseñar los cursos que se brindarán en el 2026.

Con este rediseño del proyecto de capacitaciones 2026, destacó Korina Toro Reyna, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí busca consolidar y ampliar estos resultados, brindando herramientas prácticas que impulsen el talento, optimicen procesos y fortalezcan la toma de decisiones en las empresas, contribuyendo al desarrollo económico del municipio.