Gobierno de la Capital pone en marcha campaña de vacunación

El ayuntamiento invita a la población a protegerse contra la influenza, COVID-19 y neumococo, las vacunas estarán disponibles este miércoles 29 de octubre en la explanada de la UAM.

La directora de Servicios Médicos Municipales, Claudia Fierro Garibay, informó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí impulsa la campaña de vacunación invernal con el objetivo de proteger a la población de enfermedades respiratorias. Explicó que se aplicarán dosis contra Influenza, COVID-19 y Neumococo, dirigidas especialmente a los grupos más vulnerables.

Fierro Garibay destacó que la jornada se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre, de 09:00 a 13:00 horas, en la explanada de la Unidad Administrativa Municipal (UAM). Subrayó que las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas, por lo que exhortó a la población a aprovechar esta oportunidad para inmunizarse antes de la temporada de frío.

La funcionaria municipal recordó que deben vacunarse niñas y niños de 6 a 59 meses, personas mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y quienes padecen enfermedades como obesidad, diabetes o asma. “Nuestro propósito es cuidar la salud de todas y todos los potosinos. Vacunarse es un acto de amor y de responsabilidad con uno mismo y con los demás”, afirmó.