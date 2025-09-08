Gobierno de la Capital mejora vialidades en el Centro Histórico con programa “Por Buen Camino”

La Cuadrilla de Respuesta Inmediata realizó trabajos de bacheo en la calle Ignacio Aldama, atendiendo instrucciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos. Las acciones buscan mayor seguridad para peatones y automovilistas.

En atención a las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), llevó a cabo trabajos del programa “Por Buen Camino” en la calle Ignacio Aldama, a la altura de Plaza de los Fundadores.

Las labores consistieron en acciones de bacheo, con el objetivo de mejorar la vialidad y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas en esta importante zona del primer cuadro de la ciudad.

El Director de la UGCH, José de Jesús Becerra Rodríguez, destacó: “Con el programa Por Buen Camino damos atención a los reportes ciudadanos sobre el Centro Histórico. Seguimos trabajando bajo las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para garantizar vialidades en mejores condiciones para quienes transitan por nuestra capital potosina”