AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital mejora vialidades en el Centro Histórico con programa “Por Buen Camino”

By Redacción
martes, septiembre 9, 2025

  • La Cuadrilla de Respuesta Inmediata realizó trabajos de bacheo en la calle Ignacio Aldama, atendiendo instrucciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos. Las acciones buscan mayor seguridad para peatones y automovilistas.

En atención a las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Cuadrilla de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), llevó a cabo trabajos del programa “Por Buen Camino” en la calle Ignacio Aldama, a la altura de Plaza de los Fundadores.

Las labores consistieron en acciones de bacheo, con el objetivo de mejorar la vialidad y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas en esta importante zona del primer cuadro de la ciudad.

El Director de la UGCH, José de Jesús Becerra Rodríguez, destacó: “Con el programa Por Buen Camino damos atención a los reportes ciudadanos sobre el Centro Histórico. Seguimos trabajando bajo las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para garantizar vialidades en mejores condiciones para quienes transitan por nuestra capital potosina”

