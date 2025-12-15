12.1 C
Gobierno de la Capital mejora las condiciones del Centro Histórico para la temporada navideña

lunes, diciembre 15, 2025

  • Se espera que alrededor de 100 mil personas acudan al primer cuadro a disfrutar de la ornamentación y a realizar compras para las festividades.

El Gobierno de la Capital lleva a cabo una serie de intervenciones en el Centro Histórico con el fin de dejarlo en las mejores condiciones para recibir a alrededor de 100 mil visitantes que se espera acudan a disfrutar de la ornamentación o a realizar las compras tradicionales durante la temporada navideña.

La Dirección de Servicios Municipales informó que en estos días, personal de la Coordinación de Imagen Urbana trabaja en la reparación de las jardineras ubicadas en Jardín Colón, en la zona conocida como Paseo Esmeralda.

Igualmente, otras cuadrillas laboran en la limpieza a fondo del Jardín de San Sebastián, utilizando máquinas de hidrolavado para retirar la suciedad acumulada, con el fin de que este tradicional espacio vuelva a recuperar su esplendor.

Por otra parte, otro grupo de trabajadores realiza en la reparación y pintado de bancas de la Plaza del Mariachi, lugar que también es muy concurrido durante la temporada decembrina.

 

