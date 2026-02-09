Gobierno de la Capital mejora la imagen urbana de avenida Himalaya con labores integrales de limpieza

Las acciones forman parte de la estrategia permanente del Gobierno de la Capital para fortalecer el mantenimiento de vialidades primarias, mejorar la seguridad peatonal y ofrecer espacios públicos limpios y ordenados en beneficio de la ciudadanía.

Por indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Servicios Municipales llevó a cabo la limpieza general de la avenida Himalaya, realizando labores de deshierbe y limpieza integral del camellón central.

Estos trabajos se enfocaron en mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad para peatones, así como en dignificar una de las vialidades más transitadas de la ciudad, contribuyendo a un entorno urbano más funcional y agradable.

El Gobierno de la Capital reiteró que continuará desplegando cuadrillas de manera permanente para el mantenimiento de avenidas, camellones y espacios públicos, como parte del compromiso de consolidar una ciudad más limpia, ordenada y con mejor calidad de vida para la ciudadanía.