AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital mejora la imagen urbana de avenida Himalaya con labores integrales de limpieza

lunes, febrero 9, 2026

  • Las acciones forman parte de la estrategia permanente del Gobierno de la Capital para fortalecer el mantenimiento de vialidades primarias, mejorar la seguridad peatonal y ofrecer espacios públicos limpios y ordenados en beneficio de la ciudadanía.

Por indicaciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Dirección de Servicios Municipales llevó a cabo la limpieza general de la avenida Himalaya, realizando labores de deshierbe y limpieza integral del camellón central.

Estos trabajos se enfocaron en mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad para peatones, así como en dignificar una de las vialidades más transitadas de la ciudad, contribuyendo a un entorno urbano más funcional y agradable.

El Gobierno de la Capital reiteró que continuará desplegando cuadrillas de manera permanente para el mantenimiento de avenidas, camellones y espacios públicos, como parte del compromiso de consolidar una ciudad más limpia, ordenada y con mejor calidad de vida para la ciudadanía.

