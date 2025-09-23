Gobierno de la capital mantiene bacheo constante en el Centro Histórico para mejorar la movilidad

La Unidad de Gestión del Centro Histórico mantiene labores permanentes de reparación en vialidades, atendiendo la instrucción del alcalde Enrique Galindo de conservar en buen estado las calles del corazón de San Luis Potosí.

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) informó que su personal de la cuadrilla de Respuesta Inmediata continúa trabajando de manera constante en el mantenimiento de las vialidades de la zona histórica de la capital potosina, con el objetivo de garantizar que la población transite de forma segura y cómoda.

En esta ocasión, las labores de bacheo se llevan a cabo en Pedro Montoya esquina con Moctezuma, así como en Guajardo esquina con Pantaleón Ipiña. Estas acciones responden a la instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos de mantener las calles del primer cuadro de la ciudad en condiciones óptimas para peatones y automovilistas.

El director de la UGCH, Jesús Becerra, explicó que “estas acciones no solo mejoran la seguridad vial, sino que también contribuyen al bienestar de quienes utilizan estas rutas diariamente, reafirmando el compromiso del gobierno municipal por ofrecer espacios públicos funcionales y seguros para todas y todos”.