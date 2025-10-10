Gobierno de la Capital limpia y retira maleza del panteón El Saucito

Trabajadores de Servicios Municipales intensifican las labores de mantenimiento debido al crecimiento de hierba por las recientes lluvias

Con el fin de mantener en buen estado las zonas peatonales y dar mayor seguridad a los visitantes, el Gobierno Municipal trabaja en la limpieza y retiro de maleza del cementerio El Saucito.

La Dirección de Servicios Municipales, informó que los trabajos de mantenimiento del panteón se realizan en forma periódica, pero debido a que las recientes lluvias han propiciado el crecimiento de maleza, es necesario intensificarlas.

Por este motivo, cuadrillas de trabajadores realizan labores de desbroce, mientras otros equipos recogen los excedentes, así como la basura que dejan los visitantes.