16 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital limpia y retira maleza del panteón El Saucito

By Redacción
93
jueves, octubre 9, 2025

  • Trabajadores de Servicios Municipales intensifican las labores de mantenimiento debido al crecimiento de hierba por las recientes lluvias

Con el fin de mantener en buen estado las zonas peatonales y dar mayor seguridad a los visitantes, el Gobierno Municipal trabaja en la limpieza y retiro de maleza del cementerio El Saucito.

La Dirección de Servicios Municipales, informó que los trabajos de mantenimiento del panteón se realizan en forma periódica, pero debido a que las recientes lluvias han propiciado el crecimiento de maleza, es necesario intensificarlas.

Por este motivo, cuadrillas de trabajadores realizan labores de desbroce, mientras otros equipos recogen los excedentes, así como la basura que dejan los visitantes.

 

 

Artículo anterior
El húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025
Artículo siguiente
Sección 52 del SNTE conmemora la vocación y trayectoria del magisterio potosino del Nivel de Educación Primaria
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.