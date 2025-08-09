29.3 C
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital limpia Pasaje Hidalgo con hidrolavado nocturno

sábado, agosto 9, 2025

  • La Dirección de Servicios Municipales mejora la higiene y apariencia en una de las zonas más transitadas del Centro Histórico.

Como parte del compromiso con el cuidado del espacio público, la Dirección de Servicios Municipales llevó a cabo trabajos de hidrolavado en horario nocturno, en el piso del Pasaje Hidalgo, ubicado en el corazón del Centro Histórico de San Luis Potosí.

Esta intervención, realizada por la Coordinación de Imagen Urbana, forma parte de una estrategia para mantener en óptimas condiciones las áreas de mayor afluencia peatonal, eliminando residuos, manchas y bacterias que se acumulan por el constante tránsito diario.

Además de mejorar la imagen urbana, estas acciones contribuyen a crear un entorno más limpio, seguro y agradable para la población y visitantes al primer cuadro de la ciudad y que recorren este pasaje.

Con labores que se realizan tanto de día como de noche, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente tanto en el centro como en todas las zonas de la capital potosina.

