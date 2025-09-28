Gobierno de la Capital limpia camellón central de la avenida Coral para mejorar la imagen urbana

El área de Parques y Jardines llevó a cabo la limpieza integral del camellón de la avenida Coral, con acciones de mantenimiento que mejoran la seguridad y la imagen urbana de la capital potosina.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través del área de Parques y Jardines, realizó labores de limpieza y mantenimiento en esta vialidad, con el fin de conservar en buen estado las áreas verdes y ofrecer un entorno más seguro y agradable.

Con el compromiso de mantener en óptimas condiciones las vialidades de la ciudad, el equipo de Parques y Jardines llevó a cabo la limpieza integral del camellón central de la avenida Coral, una de las zonas más transitadas por vecinos y automovilistas.

Estas acciones contemplaron la recolección de desechos, poda de vegetación y retiro de maleza, con el objetivo de mejorar la visibilidad y seguridad en la zona, además de embellecer el paisaje urbano.

La dependencia municipal destacó que estas labores se realizan de manera constante en distintos puntos de la capital, como parte de un plan integral de conservación de espacios públicos, que busca un San Luis más limpio, ordenado y amable para todas la población.