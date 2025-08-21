Gobierno de la Capital invita de manera gratuita a la Muestra Gastronómica de la Fenapo 2025, este 25 de agosto

El Ayuntamiento de San Luis Potosí invita a toda la ciudadanía a disfrutar de manera gratuita de la Muestra Gastronómica de la Fenapo, en conmemoración del Día de San Luis Rey de Francia, con una amplia oferta de platillos tradicionales y delicias locales para toda la familia.

Ulises Tello Balderas, titular de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que, como parte de las celebraciones por el Día de San Luis Rey de Francia, Santo Patrono de la ciudad, a invitación del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos asumirá, como ya es tradición, la responsabilidad de ofrecer alimentos a todas y todos los asistentes a la Muestra Gastronómica de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), el próximo 25 de agosto.

Ulises Tello Balderas reconoció la labor del Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por otra edición exitosa de la Feria Nacional Potosina, que permite a potosinos y visitantes disfrutar de la diversidad cultural, gastronómica y artística de la entidad, fortaleciendo la identidad y orgullo de San Luis Potosí.

El Director de Cultura Municipal destacó que esta participación refleja el compromiso del Ayuntamiento con la preservación de las tradiciones y la identidad cultural de San Luis Potosí, fomentando espacios de convivencia donde familias, potosinas y visitantes puedan disfrutar de la riqueza gastronómica de la región.

Además, Tello Balderas recordó la realización del Segundo Torneo Municipal de Ajedrez los días 22, 23 y 24 de agosto, que contará con la presencia del reconocido ajedrecista español “Rey Enigma”, quien no solo participará en partidas blitz, sino que también presentará un libro y ofrecerá pláticas dirigidas a la comunidad ajedrecista y público general.

El funcionario municipal recordó que continuarán actividades culturales como el Miércoles Literario, Viernes de Danzón y exposiciones de arte en el Centro Cultural Palacio Municipal y en la Calzada de Guadalupe, reafirmando la apuesta del gobierno capitalino por una ciudad vibrante y culturalmente activa.