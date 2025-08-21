Gobierno de la Capital invita al 2° Seminario de Empresas Sostenibles

El encuentro reunirá a especialistas, empresarios y estudiantes para compartir experiencias y estrategias sobre economía circular, cambio climático y responsabilidad social en San Luis Potosí.

La Dirección de Desarrollo Económico de la Capital convoca a empresarios, estudiantes y ciudadanía a participar en el 2° Seminario de Empresas Sostenibles, este evento se realizará este jueves 21 de agosto en el Centro de Emprendimiento e Innovación de la UASLP.

El seminario abordará la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con un enfoque en prácticas de economía circular, presentando conferencias y talleres impartidos por especialistas en sostenibilidad, cambio climático y responsabilidad empresarial.

Entre las actividades destacan la conferencia magistral de la doctora Isabel Lázaro Báez sobre la economía circular y su impacto en los ODS, así como el taller del doctor Alfonso Xavier Iracheta sobre cambio climático y calor extremo en las ciudades. Además, se realizará una mesa redonda dedicada a las prácticas empresariales sostenibles.

La titular Elia Korina Toro Reyna la Dirección de Desarrollo Economico Municipal señaló que la importancia de vincular a las empresas locales con este tipo de iniciativas académicas, ya que contribuyen al fortalecimiento de la competitividad, la innovación y la responsabilidad social en San Luis Potosí.