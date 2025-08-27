 Gobierno de la Capital invita al 1er Mercadito Juvenil “Emprende y Vende” próximo sábado y domingo

Para apoyarles en sus proyectos de impulso económico, el Gobierno Municipal invita a las y los jóvenes a inscribirse

Las personas interesadas para más información, pueden contactar el siguiente teléfono vía WhatsApp: 4447-155030

El Ayuntamiento de la Capital a través de la Dirección de Atención a las Juventudes llevará a cabo el primer Mercadito Emprendedor “Emprende y Vende”, en el pasillo central del Parque “Juan H. Sánchez”, popularmente conocido como Morales, con el único objetivo de apoyar a la población joven de San Luis Potosí.

Las inscripciones siguen abiertas, por lo que quienes desean tener un espacio en este Mercadito, pueden comunicarse al teléfono vía WhatsApp: 4447-155030, y para conocer más actividades pueden consultar el sitio: https://www.facebook.com/AtencionJuvSLP

Este evento está programado para el sábado 30 y domingo 31 de agosto, por lo que dicha dependencia municipal invita a las personas jóvenes a participar para ofrecer sus productos o servicios y de esta manera, incentivar también el emprendimiento. Y a la población en general se le exhorta a acudir para consumir lo que este sector de la población ofrecerá a buenos precios.

La Dirección de Atención a las Juventudes puntualizó que gracias al respaldo del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, este tipo de eventos continuarán con la generación de oportunidades para que las y los jóvenes de la ciudad se desarrollen, se fortalezcan y alcancen sus metas.

Finalmente, se añadió que el primer Mercadito Emprendedor “Emprende y Vende” se realizará precisamente para que las juventudes potosinas puedan demostrar y exhibir su talento, a la par de vender sus productos y de esta manera, apoyarles económicamente para seguir con sus proyectos.