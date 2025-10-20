21 C
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital invita a reunión informativa sobre el distintivo «Hecho en México»

lunes, octubre 20, 2025
  • La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de SLP y Canacintra impulsan posicionamiento de marcas potosinas y nacionales

Ante el interés generado en el sector empresarial y emprendedor, la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), invitan a la sesión informativa “Distintivo Hecho en México” que se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de octubre de 9:30 a 10:30 horas, en las instalaciones de Cámara ubicadas en Av. Chapultepec No. 1145, en Privadas del Pedregal.

La sesión será impartida por la especialista Roxana Olvera, quien explicará los beneficios y requisitos para obtener este distintivo que reconoce a las empresas y productos orgullosamente hechos en nuestro país. El evento es gratuito y abierto al público en general.

Las personas interesadas pueden registrarse en el formulario disponible en línea: https://forms.gle/yyYPFtisP3mJqPMV9.

