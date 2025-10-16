Gobierno de la Capital invita a encuentro informativo sobre distintivo “Hecho en México»

La Dirección de Desarrollo Económico y Coparmex impulsan el fortalecimiento de empresas locales con herramientas de valor nacional.

Con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la identidad y competitividad de productos locales, la dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento de San Luis Potosí y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), invitan a la sesión informativa distintivo “Hecho en México”, que será impartida por Roxana Olvera.

El evento se llevará a cabo el lunes 20 de octubre a las 09:30 horas en las instalaciones de Coparmex San Luis, con domicilio en Juan de Oñate 1145 de la colonia Las Águilas. La entrada es gratuita y está abierta al público en general, especialmente a emprendedores, productores y empresarios interesados en obtener la certificación nacional.

Las inscripciones ya están disponibles en línea a través del formulario: https://forms.gle/E8AhKmodPqGjRjLp7.