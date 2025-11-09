Gobierno de la Capital invita a encuentro informativo sobre distintivo “Hecho en México»

La Dirección de Desarrollo Económico e IPAC impulsan el fortalecimiento de empresas locales con herramientas de valor nacional.

Con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la identidad y competitividad de productos locales, la dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento de San Luis Potosí e Industriales Potosinos AC (IPAC), invitan a la sesión informativa distintivo “Hecho en México”, que será impartida por Roxana Olvera.

El evento se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre a las 8:30 horas en las instalaciones de IPAC, con domicilio en Amado Nervo #316, Col. Tequisquiapan. La entrada es gratuita y está abierta al público en general, especialmente a emprendedores, productores y empresarios interesados en obtener la certificación nacional.

Las inscripciones ya están disponibles en línea a través del formulario: https://forms.gle/r7hRSePnDtpA2vbS9.