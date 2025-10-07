25.8 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital invita a capacitación gratuita sobre seguridad digital

By Redacción
72
martes, octubre 7, 2025

  • Protege tu privacidad en línea con estrategias prácticas: ¡no esperes a ser víctima de un ciberataque!

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, organiza la capacitación «Estrategias prácticas para privacidad y seguridad digital». Esta sesión gratuita busca equipar a la ciudadanía con herramientas esenciales para navegar de forma segura en el mundo digital.

La capacitación será impartida por Gustavo Medina, fundador de Mathesys Lab, empresa líder en soluciones de análisis de datos y experto en inteligencia artificial y big data. Se llevará a cabo este jueves 9 de octubre, de 10:00 a 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Desarrollo Económico, ubicada en Av. Venustiano Carranza #426, Col. Centro.

Para participar, inscríbete ahora en el formulario en línea: https://forms.gle/ecP55Ux9YL8HCPYY9. Los cupos son limitados.

