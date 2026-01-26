4.5 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital invita a aprovechar la última semana de descuento del 15 % en pago predial

By Redacción
105
lunes, enero 26, 2026

  • También del 50 por ciento para adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios.

El Gobierno de la Capital invita a los contribuyentes a aprovechar la última semana de descuento del 15 por ciento en el pago de impuesto predial, así como del 50 por ciento a adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios.

La Tesorería Municipal indicó que aunque la respuesta ha sido muy buena, todavía hay dueños de predios e inmuebles que pueden obtener un considerable ahorro, al pagar durante lo que resta del mes de enero.

La dependencia destacó que para adultos mayores y personas con discapacidad, además del descuento del 50 por ciento, se les brinda atención preferencial, asesoría, café y música mientras realizan su trámite.

Asimismo, reiteró que los recursos que se captan son para beneficio de la población, porque son destinados a los servicios y obras que requiere la ciudad.

 

 

