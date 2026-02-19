Gobierno de la Capital interviene paso peatonal en Río Españita con obra correctiva y preventiva

⁠Se instaló señalética preventiva y está en proceso la colocación de losa de concreto en la ribera del bulevar Río Españita, para garantizar seguridad y funcionalidad.

Cuadrillas de Obras Públicas trabajan en la rehabilitación de la estructura dañada, bajo la instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, informa que, derivado de un reporte ciudadano, la Dirección de Obras Públicas instaló señalética preventiva y mantiene en proceso los trabajos para la colocación de una losa de concreto en el paso peatonal ubicado en Azteca Sur, en la ribera del bulevar Río Españita, en la colonia El Paseo.

La intervención fue necesaria debido al daño estructural en la banqueta, el cual había provocado que se hicieran visibles escurrimientos de aguas residuales por debajo del paso peatonal, situación que representaba un riesgo para peatones y afectaba la funcionalidad de la infraestructura. De manera inmediata se colocó señalización para advertir a la población y proteger la zona mientras se ejecutan los trabajos correctivos.

Actualmente, las cuadrillas municipales realizan la preparación del área para la instalación de la nueva losa de concreto, con el objetivo de reforzar la estructura, garantizar mayor durabilidad y restablecer condiciones seguras para quienes transitan diariamente por este punto.

Estas acciones forman parte de la instrucción permanente del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de atender no solo los reportes ciudadanos, sino cualquier mejora necesaria en la infraestructura urbana. El Gobierno de la Capital reitera que mantiene supervisión constante en campo para prevenir riesgos, fortalecer la movilidad peatonal y asegurar que los espacios públicos se conserven en condiciones adecuadas para todas y todos.