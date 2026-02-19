32.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital interviene paso peatonal en Río Españita con obra correctiva y preventiva

By Redacción
75
spot_img
jueves, febrero 19, 2026

  • ⁠Se instaló señalética preventiva y está en proceso la colocación de losa de concreto en la ribera del bulevar Río Españita, para garantizar seguridad y funcionalidad.
  • Cuadrillas de Obras Públicas trabajan en la rehabilitación de la estructura dañada, bajo la instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, informa que, derivado de un reporte ciudadano, la Dirección de Obras Públicas instaló señalética preventiva y mantiene en proceso los trabajos para la colocación de una losa de concreto en el paso peatonal ubicado en Azteca Sur, en la ribera del bulevar Río Españita, en la colonia El Paseo.

La intervención fue necesaria debido al daño estructural en la banqueta, el cual había provocado que se hicieran visibles escurrimientos de aguas residuales por debajo del paso peatonal, situación que representaba un riesgo para peatones y afectaba la funcionalidad de la infraestructura. De manera inmediata se colocó señalización para advertir a la población y proteger la zona mientras se ejecutan los trabajos correctivos.

Actualmente, las cuadrillas municipales realizan la preparación del área para la instalación de la nueva losa de concreto, con el objetivo de reforzar la estructura, garantizar mayor durabilidad y restablecer condiciones seguras para quienes transitan diariamente por este punto.

Estas acciones forman parte de la instrucción permanente del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de atender no solo los reportes ciudadanos, sino cualquier mejora necesaria en la infraestructura urbana. El Gobierno de la Capital reitera que mantiene supervisión constante en campo para prevenir riesgos, fortalecer la movilidad peatonal y asegurar que los espacios públicos se conserven en condiciones adecuadas para todas y todos.

Artículo anterior
Policía de la Capital asegura a un presunto distribuidor de droga en inmediaciones de la Facultad de Derecho
Artículo siguiente
JUAN MANUEL NAVARRO ENTREGA APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES EN LA COLONIA SAN ANTONIO
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.