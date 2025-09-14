Gobierno de la Capital intensifica limpieza en vialidades principales

El equipo de barrido mecánico realizó labores en distintas avenidas de la ciudad, reforzando el compromiso de mantener San Luis Potosí limpia y segura para todos.

El Gobierno de la Capital de San Luis Potosí informó que su equipo de barrido mecánico trabaja diariamente para garantizar la limpieza y seguridad de las vialidades. La tarde de ayer se llevaron a cabo labores de limpieza en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo Acceso Norte, 20 de Noviembre, Eje Vial y Avenida de la Paz.

Durante estas jornadas, se utilizan equipos especializados que permiten recolectar residuos de manera eficiente, contribuyendo a que las calles permanezcan en óptimas condiciones para peatones y automovilistas.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de ofrecer a la ciudadanía una ciudad más ordenada, limpia y agradable, promoviendo espacios públicos seguros y funcionales para el disfrute de todas y todos.