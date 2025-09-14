26.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital intensifica limpieza en vialidades principales

By Redacción
65
spot_img
domingo, septiembre 14, 2025

  • El equipo de barrido mecánico realizó labores en distintas avenidas de la ciudad, reforzando el compromiso de mantener San Luis Potosí limpia y segura para todos.

El Gobierno de la Capital de San Luis Potosí informó que su equipo de barrido mecánico trabaja diariamente para garantizar la limpieza y seguridad de las vialidades. La tarde de ayer se llevaron a cabo labores de limpieza en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo Acceso Norte, 20 de Noviembre, Eje Vial y Avenida de la Paz.

Durante estas jornadas, se utilizan equipos especializados que permiten recolectar residuos de manera eficiente, contribuyendo a que las calles permanezcan en óptimas condiciones para peatones y automovilistas.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de ofrecer a la ciudadanía una ciudad más ordenada, limpia y agradable, promoviendo espacios públicos seguros y funcionales para el disfrute de todas y todos.

Artículo anterior
Gobierno de la Capital realiza mantenimiento en la glorieta Juárez
Artículo siguiente
MUNICIPIO DE SOLEDAD OFRECERÁ ATENCIÓN CIUDADANA ESENCIAL DURANTE FESTEJOS PATRIOS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.