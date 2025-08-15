Gobierno de la Capital impulsa la capacitación y desarrollo de las empresas potosinas

Invita a la capacitación “Estrategias Digitales que conectan, convierten y cierran”, el próximo martes 19 de agosto.

Con el propósito de contribuir al desarrollo tecnológico de las empresas locales, el Gobierno de la Capital invita a la capacitación «Estrategias Digitales que conectan, convierten y cierran”, que se ofrecerá gratuitamente este martes 19 de agosto.

La Dirección de Desarrollo Económico informó que el evento se llevará a cabo en la sala de juntas ubicada en la calle Venustiano Carranza # 426, en el Centro Histórico de la ciudad, y estará a cargo de Caín Canizalez, de la empresa especializada Mentor Élite.

Indicó que las inscripciones ya están abiertas y podrán hacerse tanto en las oficinas de la dependencia, vía Internet a través de la dirección https://forms.gle/Yp5pUnvU2FiRom2t6

La conferencia forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para impulsar el fortalecimiento de las empresas potosinas y vincularlas con los consorcios de nivel mundial establecidos en San Luis Potosí.