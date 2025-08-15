29.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital impulsa la capacitación y desarrollo de las empresas potosinas

By Redacción
95
spot_img
viernes, agosto 15, 2025

  • Invita a la capacitación “Estrategias Digitales que conectan, convierten y cierran”, el próximo martes 19 de agosto.

Con el propósito de contribuir al desarrollo tecnológico de las empresas locales, el Gobierno de la Capital invita a la capacitación «Estrategias Digitales que conectan, convierten y cierran”, que se ofrecerá gratuitamente este martes 19 de agosto.

La Dirección de Desarrollo Económico informó que el evento se llevará a cabo en la sala de juntas ubicada en la calle Venustiano Carranza # 426, en el Centro Histórico de la ciudad, y estará a cargo de Caín Canizalez, de la empresa especializada Mentor Élite.

Indicó que las inscripciones ya están abiertas y podrán hacerse tanto en las oficinas de la dependencia, vía Internet a través de la dirección https://forms.gle/Yp5pUnvU2FiRom2t6

La conferencia forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para impulsar el fortalecimiento de las empresas potosinas y vincularlas con los consorcios de nivel mundial establecidos en San Luis Potosí.

 

Artículo anterior
Gobierno de la Capital continúa con el rescate de espacios públicos y canchas deportivas en toda la ciudad
Artículo siguiente
ESTRATEGIA CONJUNTA DE SAN LUIS POTOSÍ Y GUANAJUATO PARA LA SEGURIDAD REGIONAL
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.