Gobierno de la Capital impulsa bienestar integral de las y los capitalinos, con el programa Tu Casa Amable

El programa “Casa Amable” y los apoyos del programa “Bienestar para tu Familia” mejoran la nutrición, la salud y la seguridad de las familias potosinas, fortaleciendo la calidad de vida en comunidades vulnerables.

En la comunidad Los García, el Gobierno de la Capital, a través del programa Tu Casa Amable, entregó 59 parrillas ecológicas a familias de la zona, con el objetivo de ofrecer alternativas seguras y saludables para la preparación de alimentos. Este esfuerzo forma parte de la estrategia municipal para mejorar las condiciones de vida y garantizar entornos más seguros en comunidades de alta marginación.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, destacó que estas acciones no solo buscan facilitar la preparación de alimentos, sino también fortalecer la nutrición y el bienestar integral de las familias. “Estas parrillas permiten cocinar de manera más segura, reduciendo riesgos sanitarios y ambientales, mientras que los apoyos alimentarios complementan la dieta con productos esenciales como leche y pan”, señaló.

Torrescano agregó que el programa promueve un acompañamiento integral, donde la comunidad recibe beneficios prácticos que impactan directamente en su calidad de vida y en la seguridad del hogar. “Queremos que cada familia pueda disfrutar de una mejor alimentación y de espacios más seguros para vivir, porque el bienestar de nuestros habitantes es prioridad para esta administración”, recalcó.

Con Tu Casa Amable”, el Gobierno Municipal reafirma su vocación de cercanía, dignidad y apoyo a las familias potosinas, construyendo una ciudad que atiende de manera directa las necesidades de sus comunidades a través de programas sostenibles y efectivos.