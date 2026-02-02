Gobierno de la Capital impulsa agenda de inclusión: presenta libro “Discapacidad y Sociedad”

«Hablar de discapacidad, es hablar de derechos humanos, dignidad e igualdad de oportunidades»: Estela Arriaga Márquez, Presidenta del DIF Capitalino.

El Alcalde Enrique Galindo dijo que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo para ser empáticos en materia de inclusión social.

SLP.– Con el objetivo de fortalecer la inclusión, visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y promover una reflexión social más profunda, el Sistema Municipal DIF de San Luis Potosí presentó el libro compendio “Discapacidad y sociedad: un enfoque actual”, una obra que reúne distintos enfoques académicos y sociales sobre los retos y oportunidades en materia de discapacidad.

Durante la presentación, la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, destacó que hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos, dignidad e igualdad de oportunidades, y subrayó la importancia de derribar las barreras físicas, sociales, culturales y actitudinales que aún persisten en la sociedad.

Estela Arriaga recordó que este trabajo ha sido constante, como ocurrió en 2023 con la publicación de la Guía Básica de Accesibilidad, que permitió socializar conceptos, normativa y ajustes razonables con personal del Ayuntamiento, sector empresarial, comerciantes y comunidad académica. En ese mismo camino, este nuevo compendio busca que el conocimiento se traduzca en acciones concretas que impacten positivamente en la vida de las personas con discapacidad: “Desde el DIF Municipal estamos convencidos de que la inclusión se construye con información, sensibilización y trabajo conjunto. Este libro es una herramienta para seguir formando conciencia y fortalecer una cultura de respeto y empatía”, expresó la Presidenta del DIF Municipal.

En su intervención, el Presidente Municipal de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, destacó que el documento es un medio para concientizar a todo el público sobre lo que significa la atención y el cuidado, para sensibilizar a la población en general sobre el manejo de temas de discapacidad: «Este Gobierno Municipal ha hecho un esfuerzo muy grande para ser empáticos en esta materia. Es una batalla diaria que todos entremos en una dinámica con las personas o familias que tienen una persona con discapacidad».

De acuerdo con datos del INEGI, en México 9.5 millones de personas viven con alguna discapacidad; en San Luis Potosí, el 6.2% de la población se encuentra en esta condición, y en la capital potosina se estimaban más de 37 mil personas con discapacidad, según el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Ante este panorama, el DIF Municipal y el Ayuntamiento de la Capital han enfocado esfuerzos en diseñar acciones, programas y políticas públicas que permitan una integración plena y efectiva de todas y todos los potosinos.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de organismos de derechos humanos, integrantes del Consejo para Personas con Discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, y al sector académico, a leer, dialogar y aplicar los contenidos de este libro, convencidos de que una sociedad verdaderamente incluyente es aquella que no deja a nadie atrás y reconoce que todas las personas son una razón importante y que tienen derecho a participar plenamente en la vida social de este San Luis Amable.