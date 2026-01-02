Gobierno de la Capital fortalece la vinculación laboral en San Luis Potosí

A través del Pabellón del Empleo ha contribuido en los procesos de selección en favor de más de 27 mil personas que buscan una oportunidad laboral.

Con el objetivo de promover el acceso a trabajo decente para mujeres y hombres, el Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene en la Alameda Juan Sarabia, el Pabellón del Empleo, una estrategia incluyente que también brinda oportunidades laborales a jóvenes, personas con discapacidad y adultas mayores, informó la Directora de Desarrollo Municipal, Korina Toro Reyna.

En este sentido, indicó que a través de estas acciones, se ha logrado una vinculación acumulada de enero a diciembre de 27 mil 210 personas buscadoras de empleo, quienes han sido canalizadas a procesos de selección en diversas empresas, contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad.

Además comentó, como parte de esta política pública, se implementó la Bolsa de Trabajo Digital del Ayuntamiento de San Luis Potosí, un espacio virtual disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, que permite a las empresas difundir sus vacantes de manera permanente y a las personas buscadoras de empleo postularse y establecer contacto directo con los empleadores.

Korina Toro Reyna invitó a la población que se encuentra en búsqueda de empleo a asistir al Pabellón del Empleo, un espacio diseñado para acercar oportunidades laborales formales e incluyentes. Este pabellón está ubicado en la Alameda Juan Sarabia y brinda el servicio de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.

La Directora de Desarrollo Económico subrayó que con estas acciones, el Gobierno Municipal de Enrique Galindo Ceballos, reafirma su compromiso de generar condiciones que impulsen el empleo formal, inclusivo y con perspectiva social, fortaleciendo el bienestar de las familias potosinas.