Gobierno de la Capital fortalece la limpieza en la Delegación Bocas

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y la Delegación de Bocas realizaron labores conjuntas de limpieza urbana, fortaleciendo la coordinación entre áreas municipales para mejorar el entorno y la calidad de vida de la comunidad.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, brindó apoyo operativo al equipo de la Delegación de Bocas, como parte de las acciones coordinadas para mantener espacios públicos limpios, ordenados y amables para la ciudadanía.

Estas labores conjuntas reflejan la importancia del trabajo en equipo entre las distintas áreas municipales, ya que la coordinación permite optimizar recursos y obtener resultados visibles en calles, espacios comunes y zonas habitacionales, generando un impacto positivo directo en la calidad de vida de la comunidad.

El Ayuntamiento reconoció el compromiso y profesionalismo del personal de la Delegación de Bocas y de los equipos de limpieza, quienes con vocación de servicio contribuyen todos los días a la construcción de un San Luis más limpio, más cercano y más amable para todas y todos.