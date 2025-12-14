21.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital fortalece la limpieza en la Delegación Bocas

By Redacción
106
domingo, diciembre 14, 2025

  • La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos y la Delegación de Bocas realizaron labores conjuntas de limpieza urbana, fortaleciendo la coordinación entre áreas municipales para mejorar el entorno y la calidad de vida de la comunidad.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, brindó apoyo operativo al equipo de la Delegación de Bocas, como parte de las acciones coordinadas para mantener espacios públicos limpios, ordenados y amables para la ciudadanía.

Estas labores conjuntas reflejan la importancia del trabajo en equipo entre las distintas áreas municipales, ya que la coordinación permite optimizar recursos y obtener resultados visibles en calles, espacios comunes y zonas habitacionales, generando un impacto positivo directo en la calidad de vida de la comunidad.

El Ayuntamiento reconoció el compromiso y profesionalismo del personal de la Delegación de Bocas y de los equipos de limpieza, quienes con vocación de servicio contribuyen todos los días a la construcción de un San Luis más limpio, más cercano y más amable para todas y todos.

Artículo anterior
MUNICIPIO DE SOLEDAD ENTREGÓ 365 ESCRITURAS EN EL AÑO 2025 Y PREVÉ SUPERAR CIFRA EN 2026
Artículo siguiente
IMPULSARÁ RICARDO GALLARDO PROYECTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS PARA SAN LUIS
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.