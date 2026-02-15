Gobierno de la Capital fortalece espacios deportivos rumbo al Mundial 2026

La Dirección de Servicios Municipales lleva ya cinco canchas rehabilitadas, la más reciente en Prados de San Vicente, Primera Sección, como parte de las acciones para impulsar el deporte entre las juventudes de San Luis Capital en el marco de la Copa del Mundo 2026 con sede en México.

En el contexto de las acciones para celebrar la próxima Copa del Mundo 2026, que tendrá como una de sus sedes a México, el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Servicios Municipales, continúa con la recuperación de espacios públicos deportivos mediante el programa “De Color Mi Jugada”, iniciativa que promueve la sana convivencia y fomenta el deporte entre niñas, niños y jóvenes de San Luis Capital.

Por indicaciones del Alcalde, Enrique Galindo Ceballos, la quinta intervención en una cancha con este programa se realuzó en la colonia Prados de San Vicente, Primera Sección. El espacio fue rehabilitado y renovado para ofrecer un entorno digno, seguro y atractivo que incentive la activación física y el encuentro comunitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan el tejido social a través del deporte, especialmente entre las juventudes, en sintonía con el ambiente mundialista que se vivirá en 2026. La autoridad municipal invitó a la ciudadanía a realizar sus reportes y propuestas, ya que la cancha de su colonia en #SanLuisAmable puede ser la siguiente en ser transformada.